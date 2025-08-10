Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна нікому вірити на слово

Гороскоп / © Credits

Сьогодні. 10 серпня піддаватися впливу сторонніх людей не рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них нікому не можна вірити навіть на слово.

Близнята

Про Близнят прийнято говорити, що вони собі на думці, оскільки можуть заговорити будь-кого, включаючи навіть професійних шахраїв. Але сьогодні вони, мабуть, будуть не у формі, тому що дозволять переконати себе в питанні із явною каверзою, що призведе до збитків

Рак

Раки довірливі від природи, тому їм необхідно бути обачними завжди, але сьогодні — особливо, коли вони ризикують прийняти на віру будь-яку нісенітницю, і виявитися обдуреними. Спілкуючись із людиною, яка нав'язуватиме їм свої послуги, їм непогано б поставити запитання: навіщо їй це потрібно?

Козоріг

Козороги обережні, їх просто так не проведеш, але сьогодні, налаштувавшись на романтичний лад, вони схильні вважати правдою будь-яку брехню. Чи варто говорити про те, що такий настрій та поведінка для цього стриманого та прагматичного знака особливо прикрі та небезпечні.

