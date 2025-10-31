ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
186
Час на прочитання
1 хв

Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна перевтомлюватися

Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна перевтомлюватися.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Потужна енергія, яка зарядить нас від самого ранку, — двосічна зброя. З одного боку, вона уможливить втілення в життя будь-якого проєкту, з іншого — може виснажити сили — особливо в тих, хто може вирішити, що йому будь-яка справа до снаги.

Сьогодні, 31 жовтня, дбайливо розподіляти свої сили і не перевтомлюватися необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох їхнє зайве напруження особливо небажане.

Овен

Овни, увійшовши в раж, не зможуть зупинитися доти, доки не поставлять у своєму проєкті фінальну крапку. Зазвичай їм буває достатньо виспатися, щоб відновити сили, але цього разу вони ризикують надто сильно викластися і стати «вичавленим лимоном».

Рак

Ракам, які за будь-яких обставин, головною своєю роботою вважають домашню, сьогодні ніщо не завадить присвятити їй увесь день. Однак зірки радять їм бути обережними, робити перерви і зупинятися, відчувши втому.

Козоріг

Козороги — одні з головних перфекціоністів зодіаку, вони ніколи не здадуть роботу, не довівши її до досконалості. Звісно, працювати до сьомого поту ніхто представникам знака заборонити не може. Ось тільки надто перевтомлюватися їм усе ж таки не слід.

Дата публікації
Кількість переглядів
186
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie