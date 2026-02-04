- Дата публікації
Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна приймати на віру чужі слова
День, коли ми — під впливом негативної енергетики — можемо почуватися вразливими, слабкими і сугестивними, а невпевненість у собі з великою часткою ймовірності зробить жертвою шахраїв різного роду і масштабу — від дрібних до великих і справді небезпечних, щодо яких важливо дотримуватися обережності.
Сьогодні, 4 лютого, обережності у ставленні до людей з оточення необхідно дотримуватися представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо не приймати на віру чужі слова.
Телець
Тельці надто вперті для того, щоб дотримуватися чужої думки — вони впевнені, що розумніші за інших, тому ніхто не повинен вказувати їм, як чинити. Але сьогодні педставники знака можуть зрадити свій принцип і повірити, що хтось не бажає їм добра — не варто цього робити.
Діва
Діви, як правило, твердо стоять на своїх позиціях, не дозволяючи похитнути їхні переконання. Але сьогодні представники знака можуть послабити пильність і подумати, що їхній співрозмовник не настільки вже й не має рацію, про що вже завтра пошкодують — не варто ухвалювати важливі рішення під чужим впливом.
Водолій
Водолії як найбільш навіжений знак зодіаку починають день з одним рішенням щодо того, як вчинити в ситуації, що склалася, а закінчують з іншим або третім. Сьогодні їм варто пам’ятати, що така мінливість має виходити від них самих, а не від тих, хто їх оточує.
