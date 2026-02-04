ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
202
Час на прочитання
2 хв

Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна приймати на віру чужі слова

День, коли ми — під впливом негативної енергетики — можемо почуватися вразливими, слабкими і сугестивними, а невпевненість у собі з великою часткою ймовірності зробить жертвою шахраїв різного роду і масштабу — від дрібних до великих і справді небезпечних, щодо яких важливо дотримуватися обережності.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сьогодні, 4 лютого, обережності у ставленні до людей з оточення необхідно дотримуватися представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо не приймати на віру чужі слова.

Телець

Тельці надто вперті для того, щоб дотримуватися чужої думки — вони впевнені, що розумніші за інших, тому ніхто не повинен вказувати їм, як чинити. Але сьогодні педставники знака можуть зрадити свій принцип і повірити, що хтось не бажає їм добра — не варто цього робити.

Діва

Діви, як правило, твердо стоять на своїх позиціях, не дозволяючи похитнути їхні переконання. Але сьогодні представники знака можуть послабити пильність і подумати, що їхній співрозмовник не настільки вже й не має рацію, про що вже завтра пошкодують — не варто ухвалювати важливі рішення під чужим впливом.

Водолій

Водолії як найбільш навіжений знак зодіаку починають день з одним рішенням щодо того, як вчинити в ситуації, що склалася, а закінчують з іншим або третім. Сьогодні їм варто пам’ятати, що така мінливість має виходити від них самих, а не від тих, хто їх оточує.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
202
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie