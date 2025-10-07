Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна пускати емоції на самоплив

Гороскоп / © Credits

Реклама

Сьогодні, 7 жовтня, контролювати свою поведінку бажано всім знакам зодіакального кола, але трьом із них не можна пускати емоції на самоплив.

Овен

Овнам, які славляться своєю запальністю, не можна брати участь у скандалах або, що ще гірше, провокувати їх — вони ризикують отримати відео своїх «подвигів», розміщене в Інтернеті, тож є сенс бути обережними і не давати недоброзичливцям привід для насмішок.

Скорпіон

Скорпіонам, відомим своєю уїдливістю, буде дуже важко втриматися від зауваження, яке вони намагаються замаскувати під жарт, але їм це, на жаль, не вдасться. Результатом такого спілкування може стати поява ще одного ворога, у яких у них і так нестачі немає.

Реклама

Водолій

Водолії мають потужну фантазію, яка допомагає їм розв’язувати професійні та особисті питання. Але сьогодні мрії можуть завести їх занадто далеко, і, увійшовши в запал, вони ризикують справити незабутнє враження на оточення своїми словами і вчинками.

Читайте також: