ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
245
Час на прочитання
2 хв

Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна розмовляти з незнайомцями

Нинішній день, як правило, схиляє нас до порожніх клопотів, безцільних розмов, пліток, суперечок і безглуздої метушні.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Небезпека такого проведення часу може походити від незнайомих людей, що нав’язуватимуть своє настирливе спілкування і підозрілу участь, які — з великою часткою ймовірності — виявляться шахраями.

Сьогодні, 15 січня, уникати розмов із незнайомими людьми необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них таке спілкування може виявитися особливо небезпечним.

Близнята

Близнята, які є найбільш товариськими в усьому зодіаку, легко вступають у бесіду навіть із людьми, яких уперше бачать. Сьогодні новий знайомий, найімовірніше, виявиться зовсім не тим, за кого видаватиме себе, і наслідки ця історія матиме найнеприємніші.

Водолій

Водолії, будучи одним із найлегковажніших знаків зодіаку, узагалі рідко замислюються над тим, навіщо їм потрібна та чи та людина. Нинішня зустріч таїть у собі безліч небезпек, тому краще не ризикувати і хоча б сьогодні їм відмовитися від спілкування з незнайомцем.

Риби

Риб, які мріють про романтичне знайомство, легко «підчепити» саме на цей «гачок»: пообіцявши їм неземне кохання, будь-який пройдисвіт зможе здобути над ними владу. Головне в цій ситуації — не допомагати новому знайомому грошима, інакше можна втратити солідну суму.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
245
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie