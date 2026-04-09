- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 55
- Час на прочитання
- 2 хв
Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна відступати від ухвалених раніше рішень
День має репутацію революційного, коли наше життя — абсолютно несподівано для нас — може перевернутися з ніг на голову.
Такого роду обставини вимагають наполегливості і планомірних дій, що не допускають сумнівів у поставленій меті і відмови від руху визначеним шляхом.
Сьогодні, 9 квітня, рухатися цим шляхом необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них у жодному разі не можна відступати від ухвалених раніше рішень.
Рак
Раки частіше за інших відступають як від поставлених цілей, так і від ухвалених ними рішень — подібно до тварини, яка дала назву їхньому знаку, вони не бачать нічого поганого в тому, щоб задкувати назад. Але сьогодні їм не можна відмовлятися від своїх рішень — успіху це не принесе, скоріше — навпаки.
Терези
Терези насилу ухвалюють навіть найпростіші рішення і відступають від них, якщо хоч на хвилину засумніваються в їхній правильності. Сьогодні якраз такий випадок, але зірки не рекомендують їм іти на поводі у своєї невпевненості — відмовившись від свого плану, вони втратять дуже важливий шанс.
Водолій
Водолії вважають себе господарями своїх рішень і не бачать нічого поганого у відмові від них: захотіли — передумали. Але сьогодні, вчинивши так, вони тільки все зіпсують, оскільки в їхнього нинішнього рішення є серйозні професійні, творчі та фінансові перспективи.
