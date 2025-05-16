Три знаки Зодіаку, яким сьогодні не можна вірити чуткам і пліткам

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Сьогодні, 16 травня, в небажаний конфлікт можуть вступити представники всіх знаків Зодіаку, але трьом із них категорично не варто вірити чуткам і пліткам, які можуть призвести до них.

Рак

Ракам не можна вірити людям, які можуть під приводом того, що вони «хочуть добра» представникам знака, донести до них якісь «викривальні» дані про улюблену людину.

Лев

Лева недоброзичливці можуть «підчепити», розповівши їм про плітки, які нібито гуляють за їхньою спиною, звинувативши в цьому близьку їм людину. Представникам знака, перш ніж робити поспішні висновки, необхідно перевірити джерело інформації — він виявиться фейковим.

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Стрілець

До Стрільців, які є найдовірливішим знаком Зодіаку, дезінформація прийде у вигляді фактів, що стосуються їхньої професійної діяльності. як наслідок, відносин із колегами та начальством. Повіривши їм на слово, можна опинитися у вкрай неприємній ситуації.

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