Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна втрачати контроль над собою

На речі ми починаємо дивитися простіше, легше ставимося до обставин, які в інший час засмутили б нас, і охочіше пробачаємо людей, що перед нами завинили. Однак саме ці свобода і розкутість можуть зіграти з людиною злий жарт.

Сьогодні, 6 листопада, втрачати контроль над собою не рекомендується всім знакам зодіаку, але для трьох із них розкутість може стати особливо небезпечною

Телець

Тельці, здебільшого, люди терплячі та стримані, але варто їм втратити самовладання, як оточенню доводиться розбігатися в різні боки. Сьогоднішній день не стане винятком — вони можуть розійтися не на жарт, через що у них відмовлять «гальма».

Терези

Терези — найдипломатичніший знак зодіаку, його представники вміють тримати язик за зубами і зберігати чужі таємниці, але сьогодні — за повної відсутності контролю — на них може напасти рідкісна балакучість, під впливом якої вони видадуть усі відомі їм таємниці.

Водолій

Водолії, яких і в спокійніші для них дні не назвеш людьми розважливими, цього разу перевершать самі себе: у пориві так званої «поганої правди» вони наговорять безліч неприємних речей людям, які їх оточують, і, що найстрашніше, своєму керівництву.

