Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна втрачати терпіння

Необхідно протистояти її виявам, мобілізуючи свої моральні ресурси. Також дуже важливо толерантно ставитися до оточення, яке не винне в тому, що так болісно реагує на місячні вібрації.

Сьогодні, 20 січня, виявляти терпіння щодо інших людей необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них така поведінка стане особливо важливою.

Терези

Терези відчують необхідність з’ясувати стосунки з близькою людиною — вони впевнені в тому, що та перед ними завинила. Не варто тиснути на співрозмовника, вимагаючи його визнати свою неправоту, та й ображатися небажано — необхідно з розумінням і терпінням поставитися до нього.

Козоріг

Козороги, яких часто вирізняє нетерпимість до оточення, цього разу перевершать самі себе: їх будуть дратувати, всі без винятку. Зірки вважають, що вирішити цю проблему легко — треба знайти собі заняття, що відволікає, бажано професійне.

Риби

Рибам цілком може здатися, що оточення, змовившись, навмисно вирішило їх дратувати: Зрозуміло, про жодну змову не йтиметься — найімовірніше, річ у тім, що стан їхньої нервової системи не дасть змоги спокійно дивитися на будь-які — навіть нешкідливі — вчинки інших людей.

