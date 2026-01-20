ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
753
Час на прочитання
2 хв

Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна втрачати терпіння

День негативної енергетики, яка негативно вплине на настрій зокрема і перебіг життєвих подій загалом.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Необхідно протистояти її виявам, мобілізуючи свої моральні ресурси. Також дуже важливо толерантно ставитися до оточення, яке не винне в тому, що так болісно реагує на місячні вібрації.

Сьогодні, 20 січня, виявляти терпіння щодо інших людей необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них така поведінка стане особливо важливою.

Терези

Терези відчують необхідність з’ясувати стосунки з близькою людиною — вони впевнені в тому, що та перед ними завинила. Не варто тиснути на співрозмовника, вимагаючи його визнати свою неправоту, та й ображатися небажано — необхідно з розумінням і терпінням поставитися до нього.

Козоріг

Козороги, яких часто вирізняє нетерпимість до оточення, цього разу перевершать самі себе: їх будуть дратувати, всі без винятку. Зірки вважають, що вирішити цю проблему легко — треба знайти собі заняття, що відволікає, бажано професійне.

Риби

Рибам цілком може здатися, що оточення, змовившись, навмисно вирішило їх дратувати: Зрозуміло, про жодну змову не йтиметься — найімовірніше, річ у тім, що стан їхньої нервової системи не дасть змоги спокійно дивитися на будь-які — навіть нешкідливі — вчинки інших людей.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
753
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie