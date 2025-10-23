Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна витрачати час на відпочинок

Гороскоп / © Credits

Лінощі, апатія і пасивність перебувають під забороною, оскільки люди, які нічим не зайняті, стануть недовірливими і підозрілими, і, як наслідок, здатними на найнепристойніші вчинки.

Сьогодні, 23 жовтня, відпочивати небажано представникам усіх знаків зодіакального кола, але для трьох із них бездіяльність особливо небезпечна.

Рак

Раки як представники одного з найохайніших і найгосподарніших знаків, як завжди, знайдуть точку докладання своїх сил удома, де справа завжди знайдеться. Головне, не сидіти склавши руки, оскільки погані думки, які можуть прийти в цей час, зіпсують їм настрій надовго.

Діва

Діви як генії ладу завжди знайдуть чим зайнятися у власному домі, оскільки, на їхній погляд, немає меж досконалості, і нинішній день — не виняток. У будь-якому разі важливо дати роботу рукам або голові, щоб не зосереджуватися на тривогах і побоюваннях, які їх переслідують.

Риби

Рибам, які через свою мрійливість ведуть переважно сидячий спосіб життя, сьогодні показані активні дії. Гарний результат дасть їм спортивне навантаження або наведення ладу на дачній ділянці, де потрібно встигнути все прибрати до перших заморозків.

