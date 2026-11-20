Гороскоп для трьох знаків / © Credits

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Але співчуваючи та співпереживаючи іншим, головне — не піддатися настрою і не почати жаліти себе — замість користі це завдасть шкоди.

Сьогодні, 20 листопада, робити добро іншим людям треба представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них водночас категорично не можна жаліти себе.

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Рак

Раки, які постійно відчувають жалість до себе, сьогодні можуть досягти значних успіхів. Це — деструктивне — почуття довго не відпускатиме представників знака та заважатиме їм у роботі й особистому житті, порушивши плани, які вони давно збиралися втілити в життя.

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Стрілець

Стрільці часто співчувають іншим і дуже рідко — собі, оскільки таке почуття здається їм негідним. Але сьогодні спокуса поплакати над своїми прикрощами й невдачами, яких у них так само багато, як і в інших, буде настільки великою, що представники знака не витримають і розкиснуть.

Козоріг

Козороги рідко жаліють себе, бо не мають на це часу — вони витрачають його на відновлення сил. Співчуття до себе і взагалі може надовго вибити представників знака зі звичної робочої колії, що не найкращим чином позначиться на стані їхніх справ.

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