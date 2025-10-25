Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна жити своїми почуттями

Гороскоп / © Credits

Сьогодні, 25 жовтня, зациклюватися на своїх почуттях не рекомендується всім знакам зодіаку, але для трьох із них категорично не рекомендується жити тільки ними.

Овен

Овни — з огляду на притаманну їм підвищену емоційність — зациклюючись на якомусь почутті, найімовірніше, не залишать у спокої тих, кого воно стосується. Чи варто говорити про те, що, зрештою, результат усіх цих дій виявиться прямо протилежним тому, на який вони сподівалися?

Діва

Діви, зациклившись на почуттях — особливо, якщо йдеться про нерозділене кохання — похмурішають, відсторонюються від навколишнього світу і занурюються в себе. У такі моменти їм нічого не мило, тож їм необхідно пам’ятати про те, що в житті є й інші інтереси, якими можна — і потрібно — жити.

Козоріг

Козороги, які на перше і друге місце у своєму житті ставлять роботу і тільки на третє — почуття, на останніх зосереджуються рідко, але вже якщо це стається, те, що трапилося, можна вважати справжньою катастрофою. Не варто збіднювати своє життя, обмежуючи його тільки сферою почуттів.

