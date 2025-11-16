Три знаки зодіаку, яким сьогодні не рекомендується витрачати гроші

Гороскоп для трьох знаків / © Credits

Сьогодні, 16 листопада, витрачати гроші даремно не рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо виявити ощадливість.

Близнята

Близнятам, які обожнюють витрачати гроші, зірки настійно рекомендують поводитися з ними максимально обережно, особливо якщо незнайома чи малознайома людина схилятиме їх до купівлі речі, про придбання якої вони не думали.

Рак

Раків, яким не притаманне марнотратство, зірки в цей час закликають до особливої акуратності у фінансовому плані. Бажання зробити авантюрний і необдуманий вчинок може виявитися сильнішим за них, а ризик з високою часткою ймовірності призвести до серйозних фінансових втрат.

Козоріг

Козороги, які завжди ретельно планують витрати, цього разу можуть зрадити свої принципи та почати скуповувати все, що трапиться на очі. Водночас у запалі вони, найімовірніше, не звернуть увагу на приховані дефекти придбаних речей, які виявляться згодом.

