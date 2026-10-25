Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна нікому чимось дорікати

Гороскоп для трьох знаків / © Credits

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Рекомендується дбати не лише про фізичний комфорт, а й про внутрішній спокій. Не варто сваритися з близькими людьми, дорікаючи їм чимось.

Сьогодні, 25 жовтня, підтримувати душевну рівновагу необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них у зв’язку з цим не можна ні з ким сваритися і нікому чимось дорікати.

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Рак

Раки завжди знаходять тих, хто, на їхню думку, винен у їхніх проблемах, якими вони дорікають людям навколо — особливо близьким. Сьогодні зірки радять їм об’єктивно оцінити свою поведінку, що переключить їхню увагу з інших людей на самих себе.

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Діва

Діви постійно всім незадоволені, тож не дивно, що вони чимось дорікають людям, які, на їхню думку, в чомусь винні — від рідних і близьких до колег та сусідів, які ніколи від цього не в захваті, але сьогодні вони будуть особливо роздратовані.

Скорпіон

Скорпіони рідко дорікають комусь чимось — своє невдоволення вони зазвичай заганяють глибоко всередину та переживають потай від усіх. Але сьогодні вони порушать цю звичку й відкрито висловлять своє невдоволення близькій людині, що навряд чи позитивно позначиться на їхніх взаєминах.

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