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Три знаки зодіаку, яким сьогодні не слід руйнувати стосунки з близькими людьми
Сьогоднішній день — один із найчистіших і найсвітліших у всьому місячному календарі, протягом якого в жодному разі не можна нічого руйнувати — лише творити.
До того ж це стосується не лише фізичних процесів, а й стосунків між людьми — особливо дбайливо слід ставитися до тих, кого ми любимо.
Сьогодні, 9 жовтня, представникам усіх знаків зодіаку не слід нічого руйнувати, але трьом із них особливо важливо дбайливо ставитися до стосунків із коханими людьми.
Телець
Тельці — один із наймиролюбніших знаків зодіаку, але — лише доти, доки вони з якоїсь причини не почнуть дотримуватися принципу, що ретельно підживлюється їхньою впертістю. Вирішивши, що їхній партнер у чомусь винен перед ними, вони можуть піти на будь-який конфлікт — аж до остаточного розриву.
Діва
Діви — найнетерплячіший до чужих недоліків знак: якщо їх щось дратує в партнері, вони, домагаючись від нього поступок і доводячи його до ідеального — на їхній погляд — стану, можуть перетворити його життя на справжнє жахіття — не дивно, що в результаті він просто втече.
Стрілець
Стрільці рідко цінують особисті стосунки, вважаючи, що будь-який партнер подібний до громадського транспорту: від’їхав один автобус — обов’язково приїде інший. Сьогодні вони можуть перевершити самих себе, посварившись із коханою людиною через дурницю, яка не варта можливих — серйозних — наслідків.
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