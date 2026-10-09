Три знаки зодіаку, яким сьогодні не слід руйнувати стосунки з близькими людьми

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До того ж це стосується не лише фізичних процесів, а й стосунків між людьми — особливо дбайливо слід ставитися до тих, кого ми любимо.

Сьогодні, 9 жовтня, представникам усіх знаків зодіаку не слід нічого руйнувати, але трьом із них особливо важливо дбайливо ставитися до стосунків із коханими людьми.

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Телець

Тельці — один із наймиролюбніших знаків зодіаку, але — лише доти, доки вони з якоїсь причини не почнуть дотримуватися принципу, що ретельно підживлюється їхньою впертістю. Вирішивши, що їхній партнер у чомусь винен перед ними, вони можуть піти на будь-який конфлікт — аж до остаточного розриву.

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Діва

Діви — найнетерплячіший до чужих недоліків знак: якщо їх щось дратує в партнері, вони, домагаючись від нього поступок і доводячи його до ідеального — на їхній погляд — стану, можуть перетворити його життя на справжнє жахіття — не дивно, що в результаті він просто втече.

Стрілець

Стрільці рідко цінують особисті стосунки, вважаючи, що будь-який партнер подібний до громадського транспорту: від’їхав один автобус — обов’язково приїде інший. Сьогодні вони можуть перевершити самих себе, посварившись із коханою людиною через дурницю, яка не варта можливих — серйозних — наслідків.

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