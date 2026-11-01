Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна втручатися у чужі конфлікти

Гороскоп для трьох знаків / © Credits

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Найголовніше в цей час — утриматися від з’ясування стосунків у будь-якій формі, навіть якщо здаватиметься, що цього ніяк не уникнути, і в жодному разі не втручатися в чужі конфлікти.

Сьогодні, 1 листопада, утриматися від суперечок необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо небажано втручатися у чужі конфлікти.

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Телець

Тельці завдяки притаманній їм доброзичливості, вплутуючись у чужі конфлікти, переслідують благородні цілі. Нинішній день не стане винятком, але, на жаль, щось піде не так. Намагаючись втрутитися у сторонні — ворожі — стосунки, вони не лише не покращать, а й погіршать ситуацію.

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Лев

Леви впевнені, що завдяки своєму авторитету можуть виступити арбітром у будь-якому конфлікті, і часто їм це справді вдається. Але сьогодні не той випадок: своїми пихою і зарозумілістю вони викликатимуть у людей навколо лише роздратування.

Терези

У Терезів, як найдипломатичнішого знака зодіаку, є всі якості для того, щоб примиряти тих, хто посварився. Але сьогодні їм це не вдасться — сторони конфлікту не будуть схильні піддаватися на їхні вмовляння і залишаться у стані чвари, а їм самим доведеться відійти вбік.

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