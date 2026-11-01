- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 91
- Час на прочитання
- 2 хв
Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна втручатися у чужі конфлікти
День темної, негативної енергетики, коли нетерпимими до чужої думки та агресивними можуть стати навіть найспокійніші та найдоброзичливіші з нас.
Найголовніше в цей час — утриматися від з’ясування стосунків у будь-якій формі, навіть якщо здаватиметься, що цього ніяк не уникнути, і в жодному разі не втручатися в чужі конфлікти.
Сьогодні, 1 листопада, утриматися від суперечок необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо небажано втручатися у чужі конфлікти.
Телець
Тельці завдяки притаманній їм доброзичливості, вплутуючись у чужі конфлікти, переслідують благородні цілі. Нинішній день не стане винятком, але, на жаль, щось піде не так. Намагаючись втрутитися у сторонні — ворожі — стосунки, вони не лише не покращать, а й погіршать ситуацію.
Лев
Леви впевнені, що завдяки своєму авторитету можуть виступити арбітром у будь-якому конфлікті, і часто їм це справді вдається. Але сьогодні не той випадок: своїми пихою і зарозумілістю вони викликатимуть у людей навколо лише роздратування.
Терези
У Терезів, як найдипломатичнішого знака зодіаку, є всі якості для того, щоб примиряти тих, хто посварився. Але сьогодні їм це не вдасться — сторони конфлікту не будуть схильні піддаватися на їхні вмовляння і залишаться у стані чвари, а їм самим доведеться відійти вбік.
Читайте також:
Сонце у Скорпіоні від 23 жовтня до 22 листопада 2026 року: що на нас чекає в цей період