Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто купувати нерухомість

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Також у цей час серйозні справи — як, наприклад, купівля нерухомості — краще перенести на інший день.

Сьогодні, 15 жовтня, представникам усіх знаків Зодіаку не варто братися за серйозні справи, а трьом із них у зв’язку з цим не слід купувати нерухомість.

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Близнята

Близнята — принаймні ті з них, хто мешкає у великих містах — з огляду на нинішні реалії замислюються над тим, щоб придбати дачу або заміський будинок. Можливо, вони навіть знайшли підходящий варіант і зібрали гроші, але саму процедуру купівлі слід на деякий час відкласти.

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Стрілець

Стрільці, які не можуть довго сидіти на одному місці, час від часу підшукують собі новий будинок або квартиру. Нинішній період не стане винятком, але зараз новий об’єкт може виявитися з прихованими недоліками, тому зірки рекомендують їм відкласти оформлення угоди.

Водолій

Водоліїв до зміни місця проживання, найімовірніше, підштовхують об’єктивні обставини — ситуація, що склалася в місці їхнього проживання. Але оскільки їм поки що не вдалося знайти підходящий варіант житла, займатися купівлею нерухомості їм не варто.

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