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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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127
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1 хв

Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто купувати нерухомість

День, який найчастіше дарує нам приємні відчуття та незабутні враження, але — за однієї умови: ні в якому разі не можна показувати, що ми чимось незадоволені.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Також у цей час серйозні справи — як, наприклад, купівля нерухомості — краще перенести на інший день.

Сьогодні, 15 жовтня, представникам усіх знаків Зодіаку не варто братися за серйозні справи, а трьом із них у зв’язку з цим не слід купувати нерухомість.

Близнята

Близнята — принаймні ті з них, хто мешкає у великих містах — з огляду на нинішні реалії замислюються над тим, щоб придбати дачу або заміський будинок. Можливо, вони навіть знайшли підходящий варіант і зібрали гроші, але саму процедуру купівлі слід на деякий час відкласти.

Стрілець

Стрільці, які не можуть довго сидіти на одному місці, час від часу підшукують собі новий будинок або квартиру. Нинішній період не стане винятком, але зараз новий об’єкт може виявитися з прихованими недоліками, тому зірки рекомендують їм відкласти оформлення угоди.

Водолій

Водоліїв до зміни місця проживання, найімовірніше, підштовхують об’єктивні обставини — ситуація, що склалася в місці їхнього проживання. Але оскільки їм поки що не вдалося знайти підходящий варіант житла, займатися купівлею нерухомості їм не варто.

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