Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто кидатися словами
День, коли особливого значення набувають слова: будучи висловленими вголос, вони одразу ж стають реальністю, тому дуже важливо дотримуватися обережності.
У жодному разі не можна нікого ображати, категоричне табу — бажати іншій людині зла, навіть у думках: воно обов’язково повернеться до того, від кого виходить.
Сьогодні, 24 січня, представникам усіх знаків зодіаку рекомендується говорити якомога менше, а для трьох із них кидатися словами — взагалі категоричне табу.
Овен
Овни, як правило, зобов’язані негативними висловлюваннями на адресу інших людей своїй запальності, яка штовхає їх на різкі слова і вчинки. Уникнути подібної поведінки можна тільки в тому разі, якщо представникам знака вдасться стриматися і промовчати.
Діва
Діви відпускають критичні зауваження рідко, але влучно: людина, яку вони образять, ще довго згадуватиме їхні слова. Звісно, просити представників знака бути добрішими до тих, хто їх оточує, безглуздо, але можна порадити їм хоча б помовчати.
Стрілець
Стрільці заслужено мають репутацію не найтактовнішого знака через те, що вони спочатку говорять, і тільки потім думають. Сьогодні ж їхня здатність відпускати нетактовні коментарі зросте в рази, отже, їм сьогодні краще мовчати і слухати, а не говорити, не подумавши.
