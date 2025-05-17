Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто намагатися здобути своє, що б там не було

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Зміст Діва Терези Козоріг

Сьогодні, 17 травня, намагатися отримати своє будь-що не варто представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох з них бажане прийде саме собою.

Діва

Діви звикли досягати своїх цілей будь-якими шляхами, тому не дивно, що й нині вони вирішать: мета виправдовує засоби. Але цього разу вони даремно витратять час і сили — все, що їм потрібно, впаде їм у руки наче стигле яблуко з гілки.

Терези

Терези у прагненні привернути увагу людини, якій симпатизують, можуть перейти всі можливі межі, нав’язуючи їй своє спілкування, хоча секрет їхнього успіху в особистому житті простий: досить зробити байдужий вигляд — і об’єкт кохання прийде до них сам.

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Козоріг

Козорогам, які дуже хочуть здобути нову посаду з відповідною — вищою — зарплатою, не має сенсу брати на себе ще більше навантаження, ніж вони мають зараз: досить просто виконувати роботу якісно — і їх гідно оцінять.

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