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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
283
Час на прочитання
1 хв

Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто намагатися здобути своє, що б там не було

Нинішній день — час подолання сумнівів, які не дозволяють нам рухатися далі. Також, діючи активно, не можна перевтомлюватися, намагаючись домогтися свого будь-що — все, що людина має отримати в житті, прийде саме собою — без будь-яких зусиль із нашого боку.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сьогодні, 17 травня, намагатися отримати своє будь-що не варто представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох з них бажане прийде саме собою.

Діва

Діви звикли досягати своїх цілей будь-якими шляхами, тому не дивно, що й нині вони вирішать: мета виправдовує засоби. Але цього разу вони даремно витратять час і сили — все, що їм потрібно, впаде їм у руки наче стигле яблуко з гілки.

Терези

Терези у прагненні привернути увагу людини, якій симпатизують, можуть перейти всі можливі межі, нав’язуючи їй своє спілкування, хоча секрет їхнього успіху в особистому житті простий: досить зробити байдужий вигляд — і об’єкт кохання прийде до них сам.

Козоріг

Козорогам, які дуже хочуть здобути нову посаду з відповідною — вищою — зарплатою, не має сенсу брати на себе ще більше навантаження, ніж вони мають зараз: досить просто виконувати роботу якісно — і їх гідно оцінять.

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Дата публікації
Кількість переглядів
283
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