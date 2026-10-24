Три знаки Зодіаку, яким сьогодні не варто навіть куштувати алкоголь

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У цей час також категорично не рекомендується вживати алкоголь — це може призвести до ослаблення самоконтролю, вчинення вчинків, за які згодом доведеться соромитися, та негативно позначитися на самопочутті.

Сьогодні, 24 жовтня, зіткнутися з силами зла, що активізувалися, можуть представники всіх знаків Зодіаку, але троє з них під впливом алкоголю в такій ситуації легко можуть нашкодити собі та іншим, тому їм не варто навіть пробувати його.

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Овен

Овнам важливо утримуватися від алкоголю, оскільки він може спричинити загострення хронічних захворювань. Насамперед це стосується серцево-судинних захворювань, але тим, хто страждає від інших — як нових, так і хронічних — хвороб, теж не рекомендується розслаблятися.

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Телець

Тельцям варто відмовитися від алкоголю, оскільки він може зробити їх надто балакучими: і вони легко розкажуть про ті обставини свого життя, про які в тверезому стані промовчали б. Наступного дня, протверезівши, представники цього знака пошкодують про свою балакучість,

Козоріг

Козороги, як один із найстриманіших у емоційному плані знаків, навіть лише злегка пригубивши алкоголь, цілком можуть розм’якнути й поринути в сентиментальність. Що вони здатні зробити в такому стані, не знають не тільки ті, хто перебуває поруч, а й вони самі.

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