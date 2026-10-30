Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто нехтувати своїм здоров’ям

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Справ — і серйозних — буде багато, тому дуже важливо, щоб на них вистачило моральних і фізичних сил. Можливо, саме зараз слід приділити увагу своєму здоров’ю.

Сьогодні, 30 жовтня, на представників усіх знаків зодіаку чекають серйозні справи, але трьом із них у зв’язку з цим не варто нехтувати станом свого здоров’я.

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Рак

Раки, які «плавають» у чистій воді, прив’язані як до навколишнього світу, так і до власного — внутрішнього — змісту. Моральні «шлаки» та «токсини» завдають їм фізичного болю та моральних страждань. Настав час очистити організм від усього, що заважає йому повноцінно функціонувати.

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Діва

Дівам, які люблять смачну і, водночас, вишукану їжу, сьогодні слід подбати про те, щоб вона була якомога кориснішою. Головне — не вживати продукти, які можуть негативно позначитися на їхньому самопочутті, зокрема, та стані здоров’я — загалом.

Стрілець

Стрільцям, які мають репутацію одного з найрухливіших знаків зодіаку, цього дня вкрай важливо остерігатися травм, оскільки їхні наслідки можуть бути найнепередбачуванішими. Навіть невеликий забій чи розтягнення доведеться лікувати дуже довго.

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