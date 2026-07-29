Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто нервувати

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Головне — не витрачати даремно моральні сили: зберігати душевну рівновагу й не нервувати через те, чого змінити неможливо, а тим паче — через те, що не варте уваги.

Сьогодні, 29 липня, представникам усіх знаків зодіаку слід зберігати спокій, але трьом із них особливо не варто нервувати.

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Близнята

Близнятам, які цінують свій душевний спокій, не варто дратуватися через дрібниці, які нічого не означають у їхньому житті. Необхідно відокремити справді бентежливі приводи від незначних і, згідно з відомою мудрістю, змиритися з першими та не звертати уваги на другі.

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Рак

Раки як один із найвразливіших знаків зодіакального кола сьогодні виявляться особливо чутливими й болісно сприйматимуть будь-які зауваження на свою адресу. Щоб не нервувати, їм необхідно проаналізувати причини, через які люди кажуть їм те чи інше.

Риби

Рибам як представникам знака, схильного до містики, необхідно відмовитися від емоційного — особливо негативного — сприйняття навколишньої дійсності. У будь-якому разі все відбудеться так, як має відбутися, а нервування лише забере сили й енергію.

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