Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто нікому нічого обіцяти
День, коли особливого значення надається словам, тому до них потрібно ставитися обережно і дбайливо: не варто кидати їх на вітер і, що особливо важливо, не можна давати обіцянок — обставини складуться так, що ми, найімовірніше, не зможемо їх виконати.
Сьогодні, 27 жовтня, обережно поводитися зі словами необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але особливо небезпечно давати порожні обіцянки.
Телець
Тельці рідко дають будь-кому клятьби й обіцянки, вважаючи за краще підкріплювати свої наміри діями, а не словами. Сьогодні зірки наполегливо рекомендують їм дотримуватися цього принципу і нічого нікому не обіцяти, навіть якщо їх до цього змушуватимуть.
Лев
Леви як представники одного з найвпевненіших у собі знаків зодіаку часто роздають обіцянки, далеко не завжди їх виконують і, слід визнати, абсолютно з цього приводу не переймаються. Сьогодні така необов’язковість для них є небезпечною, оскільки це може дорого їм обійтися.
Риби
Риби — через свою легковажність — найчастіше обіцяють своїм партнерам неземну пристрасть і кохання до гробової дошки. Але сьогодні людина, яку вони обнадіють, може повірити їхнім словам і, не отримавши бажаного, почати їх переслідувати — навряд чи їм це сподобається.