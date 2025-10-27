Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто нікому нічого обіцяти

Гороскоп / © Credits

Сьогодні, 27 жовтня, обережно поводитися зі словами необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але особливо небезпечно давати порожні обіцянки.

Телець

Тельці рідко дають будь-кому клятьби й обіцянки, вважаючи за краще підкріплювати свої наміри діями, а не словами. Сьогодні зірки наполегливо рекомендують їм дотримуватися цього принципу і нічого нікому не обіцяти, навіть якщо їх до цього змушуватимуть.

Лев

Леви як представники одного з найвпевненіших у собі знаків зодіаку часто роздають обіцянки, далеко не завжди їх виконують і, слід визнати, абсолютно з цього приводу не переймаються. Сьогодні така необов’язковість для них є небезпечною, оскільки це може дорого їм обійтися.

Риби

Риби — через свою легковажність — найчастіше обіцяють своїм партнерам неземну пристрасть і кохання до гробової дошки. Але сьогодні людина, яку вони обнадіють, може повірити їхнім словам і, не отримавши бажаного, почати їх переслідувати — навряд чи їм це сподобається.