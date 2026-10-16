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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Час на прочитання
2 хв

Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто нікому нічого обіцяти

Активні енергії дня дають змогу діяти рішуче й енергійно: впевненість у собі та своїх силах, яку відчуватиме кожен із нас, дозволить взятися за реалізацію навіть найсміливіших проєктів.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Проте, оскільки в цей час словам надається особливе значення, не варто кидати їх на вітер і, що особливо важливо, давати обіцянок — найімовірніше, ми не зможемо їх виконати.

Сьогодні, 16 жовтня, представникам усіх знаків зодіаку слід бути обережними у виборі слів, але трьом із них особливо важливо нікому нічого не обіцяти.

Телець

Тельці рідко дають комусь обіцянки та клятви, вважаючи за краще підкріплювати свої наміри діями, а не словами. Сьогодні зірки наполегливо рекомендують їм дотримуватися цього принципу й нікому нічого не обіцяти — дотриматися слова їм з різних причин не вдасться.

Лев

Леви як представники одного з найвпевненіших у собі знаків зодіаку часто дають обіцянки, але далеко не завжди їх виконують. Але цього разу їм необхідно змінити своє легковажне ставлення до них, оскільки вони можуть підвести мстиву людину і нажити собі ворога в її особі.

Риби

Риби найчастіше обіцяють своєму партнеру неземну пристрасть, але сьогодні обставини складуться так, що вони замисляться над недоцільністю такої поведінки: людина, якій вони дадуть надію, може повірити їхнім словам і, не отримавши бажаного, почати їх переслідувати.

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