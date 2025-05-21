Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто побоюватися людей із оточення

Гороскоп / © Credits

Реклама

Зміст Скорпіон Козоріг Риби

Сьогодні, 21 травня, оточення буде налаштоване по-доброму до всіх знаків зодіаку, але трьом із них можна нікого не побоюватися.

Скорпіон

Скорпіони за природою недовірливі — життєвий досвід вчить їх того, що може обдурити будь-яка — зокрема й близька — людина. Але сьогодні — на думку зірок — їм не варто нікого побоюватися: люди, які перебувають поруч із ними, будуть налаштовані винятково на добро.

Козоріг

Козороги, напевно, найпідозріліший знак зодіаку: намагаючись проникнути в суть чужих задумів, вони, подібно до автора детективного роману, постійно ставлять собі запитання: «Який у цієї людини інтерес?» Але сьогодні вони можуть розслабитися — ніхто не чинитиме їм підступи.

Реклама

Риби

Риби й самі іноді замишляють щось недобре стосовно інших людей, тому вони добре знають, про що говорять — точніше, думають, тим більше, що в діях оточення вони часто впізнають себе. Цього дня таке «віддзеркалення у дзеркалі» їм не знадобиться — усі будуть до них добрими.

Читайте також: