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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
633
Час на прочитання
1 хв

Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто побоюватися людей із оточення

Нинішній день має таку ж потужну енергетику, як і попередній, але водночас зовсім позбавлений агресії. Негатив, що панував в атмосфері, зникає, а йому на зміну приходить позитив, що буквально розливається довкола. Люди, що оточують нас, налаштовані добротливо, тому очікувати від них підлості не варто — не варто їх побоюватися.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сьогодні, 21 травня, оточення буде налаштоване по-доброму до всіх знаків зодіаку, але трьом із них можна нікого не побоюватися.

Скорпіон

Скорпіони за природою недовірливі — життєвий досвід вчить їх того, що може обдурити будь-яка — зокрема й близька — людина. Але сьогодні — на думку зірок — їм не варто нікого побоюватися: люди, які перебувають поруч із ними, будуть налаштовані винятково на добро.

Козоріг

Козороги, напевно, найпідозріліший знак зодіаку: намагаючись проникнути в суть чужих задумів, вони, подібно до автора детективного роману, постійно ставлять собі запитання: «Який у цієї людини інтерес?» Але сьогодні вони можуть розслабитися — ніхто не чинитиме їм підступи.

Риби

Риби й самі іноді замишляють щось недобре стосовно інших людей, тому вони добре знають, про що говорять — точніше, думають, тим більше, що в діях оточення вони часто впізнають себе. Цього дня таке «віддзеркалення у дзеркалі» їм не знадобиться — усі будуть до них добрими.

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Дата публікації
Кількість переглядів
633
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