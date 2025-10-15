ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
975
Час на прочитання
1 хв

Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто працювати самотужки

День потужної позитивної енергетики, яка дасть змогу виконати й перевиконати всі — навіть найсміливіші й, здавалося б, сміливі та нереальні — плани. Головне, дотриматися головної умови — працювати не наодинці, а в колективі.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сьогодні, 15 жовтня, професійна підтримка колег знадобиться всім без винятку знакам зодіаку, але трьом із них категорично не рекомендується працювати поодинці.

Близнята

Близнята — самі собі колектив: завдяки своїй двоїстості, вони і працюють за двох. Але цього разу їм знадобиться щонайменше хтось третій, а ще ліпше — цілий колектив однодумців, без якого вони не впораються із завданнями, що стоять перед ними.

Рак

Раки як представники одного з найскромніших і найспокійніших знаків зодіаку часто потребують допомоги, але цього дня ця проблема постане перед ними на повну силу — з жодним завданням, яке стоїть перед ними, вони не впораються самостійно.

Терези

Терезам — як знаку, що постійно вагається, необхідна буде не стільки матеріальна і фізична, скільки моральна допомога і підтримка. Важливо, щоб поруч перебували люди, які зможуть підбадьорити й похвалити їх, а заразом запевнити, що кожна їхня ідея — воістину геніальна.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
975
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie