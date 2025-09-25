Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто приховувати свої почуття

Гороскоп для трьох знаків / © Credits

Сьогодні, 25 вересня, тримати в шорах свої почуття небажано представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них — особливо.

Телець

Тельці довго терплять некомфортні умови й неповажне ставлення до них людей навколо, та якщо вже зриваються, то влаштовують справжню істерику. Зазвичай зірки рекомендують представникам знака стримувати свої емоції, але сьогодні все відбудеться з точністю до навпаки.

Рак

Раки, як один з найпотаємніших знаків зодіаку, вважають за краще переживати свої неприємності на самоті. Поплакати вдома, а потім з’явитися перед оточенням з усмішкою — їхній улюблений стиль поведінки. Сьогодні не варто приховувати свої почуття, особливо від тих, хто став їх причиною.

Козоріг

Козороги — знак, про який кажуть, що він «застебнутий на всі ґудзики»: вибуху емоцій від них дочекатися складно. Однак сьогодні все перевернеться з ніг на голову — в разі невдоволення кимось чи чимось вони зможуть продемонструвати свої почуття як удома, так і на роботі.

