Гороскоп для трьох знаків / © Credits

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Важливо дотримуватися обережності у стосунках із людьми навколо, включно з друзями та родичами, але особливо — з новими знайомими, які щойно з’явилися у нашому оточенні.

Сьогодні, 27 листопада, розмовляти з незнайомими людьми не варто представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них це може бути справді небезпечним.

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Телець

Тельці, попри свою пасивність, товариські та легко піддаються як впливу, так і навіюванню. Сьогодні ці якості можуть зіграти з ними злий жарт, особливо якщо вони вирішать поспілкуватися з людиною, яку бачать уперше в житті: пішовши за нею на поводі, вони легко можуть потрапити в неприємну ситуацію.

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Лев

Леви, які вирізняються рідкісною приязністю, завжди радіють появі нових знайомих. Але сьогодні їм краще утриматися від спілкування з незнайомцями, оскільки це не принесе їм нічого, крім неприємностей. Запропонований ними легкий заробіток замість прибутку гарантовано приведе до збитку.

Терези

Терези через свою обережність рідко зближуються з незнайомими людьми, але, схоже, цього разу вони можуть втрапити в халепу. Познайомившись із людиною, вони одразу потраплять під її вплив, і невідомо, яким чином — керуючись винятково корисливими мотивами — вона цим скористається.

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