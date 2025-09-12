- Дата публікації
Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто розраховувати тільки на свої сили
День потужної позитивної енергетики, яка дасть змогу виконати і перевиконати всі — навіть найсміливіші фантастичні — плани. Головне, дотримати необхідну для успішної роботи умову — працювати не поодинці, а в колективі.
Сьогодні, 12 вересня, розраховувати тільки на свої сили небажано представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо працювати не поодинці, а в колективі.
Близнята
Близнята — через свою двоїстість — рідко бувають на самоті. Але цього разу їм знадобиться щонайменше хтось третій, а ще ліпше — цілий колектив однодумців, без якого вони, за всієї своєї активності, не впораються із завданнями, що стоять перед ними.
Рак
Раки як представники одного з найскромніших знаків зодіаку часто потребують допомоги, але сьогодні ця проблема постане перед ними на повну силу — з поставленим перед ними завданням вони не впораються самостійно, мимоволі доведеться залучати однодумців.
Терези
Терезам — як знаку, що постійно вагається і насилу знаходить внутрішню рівновагу, — необхідна буде не стільки матеріальна, скільки моральна допомога і підтримка — важливо, щоб поруч перебували люди, які зможуть підбадьорити і похвалити їх.
