ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
252
Час на прочитання
1 хв

Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто розраховувати тільки на свої сили

День потужної позитивної енергетики, яка дасть змогу виконати і перевиконати всі — навіть найсміливіші фантастичні — плани. Головне, дотримати необхідну для успішної роботи умову — працювати не поодинці, а в колективі.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сьогодні, 12 вересня, розраховувати тільки на свої сили небажано представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо працювати не поодинці, а в колективі.

Близнята

Близнята — через свою двоїстість — рідко бувають на самоті. Але цього разу їм знадобиться щонайменше хтось третій, а ще ліпше — цілий колектив однодумців, без якого вони, за всієї своєї активності, не впораються із завданнями, що стоять перед ними.

Рак

Раки як представники одного з найскромніших знаків зодіаку часто потребують допомоги, але сьогодні ця проблема постане перед ними на повну силу — з поставленим перед ними завданням вони не впораються самостійно, мимоволі доведеться залучати однодумців.

Терези

Терезам — як знаку, що постійно вагається і насилу знаходить внутрішню рівновагу, — необхідна буде не стільки матеріальна, скільки моральна допомога і підтримка — важливо, щоб поруч перебували люди, які зможуть підбадьорити і похвалити їх.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
252
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie