Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто розраховувати тільки на свої сили

Сьогодні, 12 вересня, розраховувати тільки на свої сили небажано представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо працювати не поодинці, а в колективі.

Близнята

Близнята — через свою двоїстість — рідко бувають на самоті. Але цього разу їм знадобиться щонайменше хтось третій, а ще ліпше — цілий колектив однодумців, без якого вони, за всієї своєї активності, не впораються із завданнями, що стоять перед ними.

Рак

Раки як представники одного з найскромніших знаків зодіаку часто потребують допомоги, але сьогодні ця проблема постане перед ними на повну силу — з поставленим перед ними завданням вони не впораються самостійно, мимоволі доведеться залучати однодумців.

Терези

Терезам — як знаку, що постійно вагається і насилу знаходить внутрішню рівновагу, — необхідна буде не стільки матеріальна, скільки моральна допомога і підтримка — важливо, щоб поруч перебували люди, які зможуть підбадьорити і похвалити їх.

