Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто відмахуватися від порад інших людей

Гороскоп / © Credits

Реклама

У цей час також необхідно дослухатися до порад інших людей — сьогодні вони виявляться дуже корисними.

Сьогодні, 4 жовтня, рекомендації, які вирішить дати оточення, важливо взяти до уваги всім представникам зодіакального кола, але трьом із них особливо важливо від них не відмахуватися.

Телець

Тельцям — абсолютно несподівано! — добру пораду дадуть недоброзичливо налаштовані щодо них люди. Водночас зовсім неважливо, якими спонуканнями будуть продиктовані їхні слова, — головне, що їм вдасться розв’язати серйозну проблему.

Реклама

Терези

Терезам зірки наполегливо радять з великою увагою поставитися до порад, які дадуть їм літні родичі, — їхній життєвий досвід дасть змогу не тільки виокремити проблему і віднайти її коріння, а й знайти правильний вихід із ситуації, що склалася.

Козоріг

Козорогам, які звикли розв’язувати проблеми самостійно, необхідно звернутися по моральну допомогу до друзів. Оскільки вони емоційно незалучені до ситуації, їм вдасться поглянути на неї об’єктивно, а їхні поради вирізнятимуться розсудливістю і практичністю.

Читайте також: