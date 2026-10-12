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Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто відпочивати
День активних дій, коли лінощі, апатія та пасивність заборонені, оскільки люди, які нічим не зайняті, стають мрійливими та підозріливими, а отже, здатними на найнепристойніші вчинки.
Сьогодні, 12 жовтня, бездіяльність може бути небезпечною для всіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо не варто відпочивати.
Рак
У Раків як представників одного з найбільш домосидних знаків зодіаку і так усе вимито до дзеркального блиску, але за бажанням можна знайти справу, на яку варто витратити сили. Головне — не сидіти склавши руки, адже погані думки зіпсують настрій надовго.
Діва
Діви як генії ладу завжди знайдуть, чим зайнятися у власному домі. Ось і сьогодні вони, знаючи про те, що бездіяльність небажана, знайдуть, що робити. У будь-якому разі важливо зайняти руки чи голову, щоб не зосереджуватися на тривогах і побоюваннях, які будуть переповнювати представників цього знака.
Риби
Рибам, які через свою мрійливість ведуть переважно малорухливий спосіб життя, сьогодні показані активні дії. Гарний результат дадуть їм спортивне навантаження або наведення ладу на дачній ділянці, де потрібно встигнути до перших заморозків прибрати опале листя та захистити теплолюбні рослини.
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