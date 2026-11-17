Гороскоп для трьох знаків / © Credits

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Найголовніше — пам’ятати, що нинішній депресивний стан зумовлений впливом місячних енергій, тому потрібно відганяти від себе будь-які страхи та тривоги, а також не піддаватися спокусам і не вірити відвертій брехні.

Сьогодні, 17 листопада, протистояти негативним місячним енергіям потрібно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них не можна вірити в лестощі, які лунають від людей навколо.

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Близнята

Близнята далеко не завжди можуть відрізнити правду від брехні, якщо співрозмовник говорить те, що вони хочуть почути. Сьогодні наполегливе бажання видавати бажане за дійсне може зіграти з представниками знака злий жарт — вони матимуть не найкращий вигляд в очах оточення.

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Лев

Леви часто стають жертвами шахраїв, оскільки навіть уявити собі не можуть, що хтось бреше, особливо якщо людина сипле перед ними компліментами. Проте сьогодні їм необхідно відмовитися від своєї готовності вірити на слово будь-якій нісенітниці, висловленій у формі лестощів.

Діва

Діви, зазвичай розсудливі та практичні люди, сьогодні будуть не схожі самі на себе — вони почнуть сліпо вірити будь-якому висловлюванню, яке підтвердить їхній погляд на поточну ситуацію. У такому разі вони не просто помилятимуться — вони підтримають сили зла.

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