Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто вирушати в поїздки

Головне, не проґавити вдалий момент і не розтринькати креативну енергію, а спрямувати її в потрібне русло — на розв’язання питань, які особливо важливі в цей час. А ось вирушати в подорожі — навіть недалекі — в цей час не рекомендується.

Сьогодні, 11 жовтня, вирушати в подорожі не рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо відмовитися від переміщень у просторі

Телець

Тельці не люблять зніматися з насидженого місця, тому їх не приваблюють подорожі, але цього разу їх несподівано опанує бажання вирушити, куди очі дивляться. На жаль, саме сьогодні умови для поїздок складуться не найсприятливіші, тому краще від них відмовитися.

Терези

Терези в останню мить можуть передумати кудись їхати, але оскільки транспорт вони вже замовлять, а готель — забронюють, відмовитися від поїздки виявиться не так уже й просто. Проте їм варто перенести подорож, хоч би якою — діловою чи особистою — вона була, на інший час.

Риби

Риби, які обожнюють будь-які водойми, цілком можуть купити путівку і вирушити за кордон до моря — добре, що там ще триває оксамитовий сезон. Однак цього дня представникам знака не варто поспішати — поїздка може бути не тільки некомфортною, а й відверто небезпечною.

