Астрологія
482
1 хв

Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто витрачати час на побут

День, коли несподівано може знайтися розв’язання проблем, які давно турбують і які владнаються самі собою — нібито за помахом чарівної палички.

Міла Корольова
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Цей час — за порадами астрологів — необхідно присвятити не повсякденній рутині та господарству, а піднесеним думкам і добрим справам.

Сьогодні, 17 листопада, займатися побутовими клопотами не рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них такий рід діяльності особливо протипоказаний.

Телець

Тельці, які і в будь-який інший час не дуже люблять займатися всім, що пов’язано з побутом, сьогодні можуть відмовитися від домашньої рутини з чистим сумлінням. Але це не означає, що їм можна спокійно лежати на дивані — зірки радять їм подумати про вічне.

Діва

Дівам, які обожнюють займатися наведенням ладу в оселі, доволі важко буде відмовитися від господарських справ. Але їм необхідно знайти користь — і задоволення — у такому обмеженні, звернувшись до інших сфер життя, насамперед, до мистецтва.

Водолій

Водолії, які недбало ставляться до домашнього господарства, будуть тільки раді відмовитися від побутового клопоту. Цього дня все буде падати в них із рук, тому вони ризикують що-небудь розлити, розсипати, розбити або поламати, тож сьогодні їм краще взагалі нічого не робити.

