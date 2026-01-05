ТСН у соціальних мережах

Астрологія
204
1 хв

Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто вживати алкоголь

День, коли, незважаючи на понеділок, можна забути про повсякденні справи і відпочити від турбот і клопоту. Категорично забороняється сумувати і нудьгувати, зате можна радіти і веселитися, не втрачаючи водночас контролю над собою і своєю поведінкою.

Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Найгіршу послугу в цей час можуть надати спиртні напої — під їхнім впливом можна накоїти справ, про які згодом доведеться пошкодувати.

Сьогодні, 5 січня, вживати алкоголь не варто представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них необхідно категорично від нього відмовитися.

Телець

Тельцям необхідно обережно поводитися зі спиртними напоями — за властивої їм запальності вони ризикують наламати серйозних дров і в спокійнішій атмосфері, але нинішні обставини виявляться для них надто вибухонебезпечними, а, отже, здатні призвести до неприємностей.

Діва

Дівам, які здебільшого не найбільші любителі алкогольних пиятик, і цього разу не варто зраджувати своїх правил. Інакше з ними може статися те, що часто називають «телефонною хворобою»: вони почнуть телефонувати всім своїм колишнім.

Риби

Риби, вживши навіть незначну дозу алкоголю, ризикують впасти в депресію. Їм раптом здасться, що все в них складається огидно: робота набридла, в особистому житті застій, та й узагалі ніщо не тішить — до реальності всі ці твердження не матимуть жодного стосунку.

204
