Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто йти на поводі у своїх бажань

Сьогодні, 19 жовтня, йти на поводі у своїх бажань не варто представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них потурання їм особливо небажане.

Близнята

Близнята, які відомі своєю слабкістю до шопінгу, вирішать зробити черговий набіг на найближчі магазини. Зірки наполегливо рекомендують не поспішати виконувати це бажання — воно не поліпшить представникам знака настрій, але водночас завдасть удару по бюджету.

Рак

Раки, які, в принципі, доброзичливі, сьогодні можуть відчути, що їм дуже складно спілкуватися з оточенням. Першим бажанням його представників стане бажання дати всім відсіч, але зірки не радять їм цього робити — колеги будуть їм корисні в роботі.

Скорпіон

Скорпіонам — особливо тим із них, хто схильний підживлювати свою енергію фліртами і романами, захочеться стати активним учасником нової любовної історії. Однак людина, на яку впаде їхній вибір, замість приємних емоцій може принести неприємні.

