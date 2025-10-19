ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
326
Час на прочитання
1 хв

Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто йти на поводі у своїх бажань

День чистої і цілющої енергетики, яку не варто порушувати злими словами і непорядними вчинками, тому необхідно стримувати свої пориви — не можна йти на поводі у своїх бажань, особливо нерозумних, так можна порушити всесвітню гармонію і викликати невдоволення вищих сил.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сьогодні, 19 жовтня, йти на поводі у своїх бажань не варто представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них потурання їм особливо небажане.

Близнята

Близнята, які відомі своєю слабкістю до шопінгу, вирішать зробити черговий набіг на найближчі магазини. Зірки наполегливо рекомендують не поспішати виконувати це бажання — воно не поліпшить представникам знака настрій, але водночас завдасть удару по бюджету.

Рак

Раки, які, в принципі, доброзичливі, сьогодні можуть відчути, що їм дуже складно спілкуватися з оточенням. Першим бажанням його представників стане бажання дати всім відсіч, але зірки не радять їм цього робити — колеги будуть їм корисні в роботі.

Скорпіон

Скорпіонам — особливо тим із них, хто схильний підживлювати свою енергію фліртами і романами, захочеться стати активним учасником нової любовної історії. Однак людина, на яку впаде їхній вибір, замість приємних емоцій може принести неприємні.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
326
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie