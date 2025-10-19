- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 326
- Час на прочитання
- 1 хв
Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто йти на поводі у своїх бажань
День чистої і цілющої енергетики, яку не варто порушувати злими словами і непорядними вчинками, тому необхідно стримувати свої пориви — не можна йти на поводі у своїх бажань, особливо нерозумних, так можна порушити всесвітню гармонію і викликати невдоволення вищих сил.
Сьогодні, 19 жовтня, йти на поводі у своїх бажань не варто представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них потурання їм особливо небажане.
Близнята
Близнята, які відомі своєю слабкістю до шопінгу, вирішать зробити черговий набіг на найближчі магазини. Зірки наполегливо рекомендують не поспішати виконувати це бажання — воно не поліпшить представникам знака настрій, але водночас завдасть удару по бюджету.
Рак
Раки, які, в принципі, доброзичливі, сьогодні можуть відчути, що їм дуже складно спілкуватися з оточенням. Першим бажанням його представників стане бажання дати всім відсіч, але зірки не радять їм цього робити — колеги будуть їм корисні в роботі.
Скорпіон
Скорпіонам — особливо тим із них, хто схильний підживлювати свою енергію фліртами і романами, захочеться стати активним учасником нової любовної історії. Однак людина, на яку впаде їхній вибір, замість приємних емоцій може принести неприємні.
Читайте також:
Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 13 до 19 жовтня
Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 13–19 жовтня
Місячний гороскоп на 13–19 жовтня: що рекомендується робити кожного дня тижня
Венера у Терезах від 14 жовтня до 6 листопада 2025 року: що на нас чекає в цей час