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Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто зациклюватися на своїх почуттях
День внутрішнього переламу та трансформації, коли не можна зациклюватися на чомусь, особливо це стосується романтичних почуттів, оскільки такий процес може призвести до серйозних проблем — насамперед особистого характеру, що стосуються стосунків із близькими та коханими людьми.
Сьогодні, 14 жовтня, представникам усіх знаків зодіаку не рекомендується зациклюватися на чомусь, але для трьох із них це застереження стосуватиметься романтичних почуттів.
Овен
Овни — через притаманну їм підвищену емоційність — зациклюючись на якомусь почутті, не залишать у спокої тих, кого воно стосується. Вони будуть телефонувати, писати повідомлення і навіть зустрічати на вулиці дорогою додому чи на роботу — результат буде прямо протилежним очікуваному.
Діва
Діви, зациклившись на почуттях, — особливо, якщо йдеться про нерозділене кохання — стають похмурими й замикаються в собі. У такі моменти їм нічого не подобається — через таку поведінку вони втрачають безліч професійних можливостей, які з радістю перехоплюють їхні колеги та конкуренти.
Козоріг
Козороги, які на перше та друге місце у своєму житті ставлять роботу, а лише на третє — почуття, рідко зациклюються на останніх, але якщо це все-таки трапляється — ось як зараз — те, що сталося, можна вважати для представників цього знака справжньою катастрофою.
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