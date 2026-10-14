Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто зациклюватися на своїх почуттях

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Сьогодні, 14 жовтня, представникам усіх знаків зодіаку не рекомендується зациклюватися на чомусь, але для трьох із них це застереження стосуватиметься романтичних почуттів.

Овен

Овни — через притаманну їм підвищену емоційність — зациклюючись на якомусь почутті, не залишать у спокої тих, кого воно стосується. Вони будуть телефонувати, писати повідомлення і навіть зустрічати на вулиці дорогою додому чи на роботу — результат буде прямо протилежним очікуваному.

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Діва

Діви, зациклившись на почуттях, — особливо, якщо йдеться про нерозділене кохання — стають похмурими й замикаються в собі. У такі моменти їм нічого не подобається — через таку поведінку вони втрачають безліч професійних можливостей, які з радістю перехоплюють їхні колеги та конкуренти.

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Козоріг

Козороги, які на перше та друге місце у своєму житті ставлять роботу, а лише на третє — почуття, рідко зациклюються на останніх, але якщо це все-таки трапляється — ось як зараз — те, що сталося, можна вважати для представників цього знака справжньою катастрофою.

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