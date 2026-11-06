Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто займатися господарськими справами

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Цей час — за порадами астрологів — слід присвятити не повсякденній рутині та господарству, а піднесеним думкам і добрим справам.

Сьогодні, 6 листопада, представникам усіх знаків зодіаку слід думати про високе та здійснювати добрі вчинки, але трьом із них особливо не варто займатися господарськими справами.

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Телець

Тельці, які не дуже люблять займатися побутовими справами, сьогодні можуть із чистим сумлінням відмовитися від домашньої рутини. Щоправда, це не означає, що їм можна спокійно лежати на дивані — зірки радять представникам цього знака проаналізувати помилки, яких вони припустилися останнім часом.

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Діва

Дівам, які обожнюють наводити лад у домі, буде досить важко — навіть тимчасово — відмовитися від господарських справ. Але їм необхідно знайти користь — і задоволення — у такому обмеженні, звернувшись до інших сфер життя — наприклад, до мистецтва.

Водолій

Водоліям, які недбало ставляться до домашнього господарства, сьогодні краще взагалі відмовитися від нього. Річ у тім, що цього дня — як на зло! — у них усе випадатиме з рук, тому вони ризикують щось зіпсувати — розбити, розсипати або зламати, чого потім собі не пробачать.

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