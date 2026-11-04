ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
290
Час на прочитання
1 хв

Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто змушувати себе щось робити

День, коли енергія — як фізична, так і моральна — витікає, наче пісок крізь пальці, що безпосередньо позначається на нашому самопочутті та бажанні — а, точніше, небажанні щось робити.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

На відміну від інших днів, сьогодні зірки не наполягатимуть на тому, щоб ми силою волі змушували себе працювати — скоріше, навпаки.

Сьогодні, 4 листопада, представники всіх знаків зодіаку відчуватимуть небажання активно діяти, але трьом із них не варто силоміць змушувати себе щось робити.

Стрілець

Стрільці, які є одними з найактивніших і найдіяльніших представників зодіаку, з подивом виявлять, що сьогодні їм взагалі не хочеться нічого робити. Провівши час у режимі відпочинку, вони поповнять запас сил, які найближчим часом знадобляться їм для успішної роботи.

Діва

Діви не люблять сидіти склавши руки, особливо якщо йдеться про наведення порядку в просторі, що їх оточує. Але сьогодні, взявшись, наприклад, за прибирання, вони ризикують порвати, зламати або розбити щось важливе й цінне для них, тому їм бажано утриматися від будь-яких рухів.

Водолій

Водолії й у будь-який інший час воліють нічого не робити. Тому сьогоднішній день, що створює сприятливі умови для бездіяльності, стане для них справжнім подарунком. Втім, перестаратися в цьому питанні теж небажано — дії з самообслуговування не завадять.

Читайте також:

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie