Три знаки Зодіаку, яким сьогодні не варто звертати увагу на дрібниці

Гороскоп / © Credits

Реклама

Зміст Близнюки Терези Козеріг

Сьогодні, 3 вересня, втім, як і в будь-який інший день, переживати через дрібниці не рекомендується представникам усіх знаків Зодіаку, але для трьох із них така поведінка особливо неприйнятна.

Близнюки

Близнюки, які вирізняються товариськістю, будуть неприємно здивовані, дізнавшись, що люди, яких вони вважали своїми друзями, негативно про них відгукуються. Першою реакцією буде образа, але вже за кілька годин вони зрозуміють: їх потрібно просто вивести за коло свого спілкування.

Терези

Терези, які є натурами вразливими, можуть отримати привід для хвилювань на робочому місці: професійної заздрості поки що ніхто не відміняв. Утім, вони дуже швидко представники знака усвідомлять: нервувати не варто - свою першість потрібно підтверджувати ділом.

Реклама

Козеріг

Козероги через невпевненість у собі, яку ретельно приховують, часто страждають від нападів ревнощів. Ось і сьогодні вони можуть запідозрити другу половинку в невірності й почати переживати із цього приводу. На щастя для представників знака, вагомого приводу для ревнощів у них не буде.

Читайте також: