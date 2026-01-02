Три знаки Зодіаку, яким сьогодні не завадить обережність

Гороскоп / © Credits

Надмірна активність може негативно вплинути на самопочуття, що в перший день року особливо небажано.

Сьогодні, 2 січня, активні дії мають бути пов’язані з обережністю у всіх знаків Зодіаку, але для трьох із них вона особливо важлива.

Овен

Овнам небажано за звичкою, яка давно стала їхньою другою натурою, діяти стрімко. Перш ніж почати активний рух, їм необхідно продумати як усі свої дії, так і їхні наслідки — як позитивні, так і негативні, — і тільки після цього починати працювати.

Лев

Левам, які найчастіше люблять себе в мистецтві, а не мистецтво в собі, цього разу — заради поліпшення власного іміджу в очах оточуючих — захочеться перевернути гори, і вони, не роздумуючи й не вагаючись, кинуться це робити, внаслідок чого можуть остаточно знесилитися.

Стрілець

Стрільцям, які зазвичай спочатку роблять і тільки потім думають, і цього разу не зрадять цьому правилу. Поставивши перед собою мету, вони почнуть старанно — на щастя, у переносному значенні — битися головою об стіну, хоча «двері», що можуть до неї призвести, будуть знаходитися поруч.

