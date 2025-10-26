Три знаки зодіаку, яким сьогодні небажано купувати і продавати нерухомість

Гороскоп для трьох знаків / © Credits

Сьогодні, 26 жовтня, купувати і продавати нерухомість не рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них такі операції — категоричне табу.

Близнята

Близнятам, які давно розмірковують над тим, щоб купити заміський будиночок або змінити вже наявний на новий, розташований у мальовничішому місці, не варто поспішати з остаточним оформленням документів — треба ще раз усе перевірити і визначитися з вибором на всі сто відсотків.

Стрілець

Стрільців, які не можуть довго сидіти на одному місці, тож час від часу підшукують собі новий дім чи квартиру, зірки не відмовляють від цього кроку. Проте оскільки існує ризик того, що в обраного ними об’єкту є прихована вада, радять не квапитися з його придбанням.

Водолій

Водоліїв займатися зміною місця проживання, найімовірніше, підштовхують об’єктивні обставини — наприклад, необхідність навчатися або працювати в іншому місті чи навіть іншій країні. Але, можливо, останньої миті необхідність переїзду з якихось причин відпаде.

