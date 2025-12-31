ТСН у соціальних мережах

Три знаки Зодіаку, яким сьогодні небажано ні з ким сваритися

Енергії дня роблять людей недовірливими, сприйнятливими до чужих слів і думок, тому, перш ніж когось образити або образитися самим, необхідно подумати, як згодом доведеться виходити із ситуації, що склалася.

Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сьогодні, 31 грудня, не варто ні з ким сваритися представникам усіх знаків Зодіаку, але трьом із них скандалити просто протипоказано.

Телець

Тельці — незважаючи на гадану миролюбність, досить нетерпимі: вони виходять із себе рідко, але спогади про спалах їхньої люті в оточуючих зберігаються надовго. Сьогодні представники знака будуть у настрої, коли з найменшої іскри спалахне полум’я грандіозного скандалу.

Лев

Левам необхідно тримати себе в руках, незважаючи ні на що. Найболючіше представники знака реагують на будь-які зауваження щодо їхньої зовнішності. Незважаючи на образу, яку можуть спричинити їхні слова, краще вдавати, що їх не почули.

Козоріг

Козороги, найімовірніше, матимуть підставу для сварок, і захочуть негайно сказати кривднику, що вони про нього думають. Звісно, їм — у цьому можна не сумніватися — вдасться дати відсіч «недругові», але після такого «розбору польотів» вони почуватимуться втомленими і розбитими.

