Три знаки зодіаку, яким сьогодні небажано ставати до активних дій
День, який астрологи називають часом активних дій — місячні енергії ласкаві до тих, хто готовий перейти від слів до справи.
Але робити це потрібно тільки в тому разі, якщо рішення про роботу над тим чи тим проєктом було ухвалене раніше і є продуманим і виваженим, інакше від нього краще відмовитися.
Сьогодні, 1 квітня, розпочинати активні дії можна представникам усіх знаків зодіакального кола, але трьом із них, які не ухвалили такого рішення раніше, потрібно від них відмовитися.
Телець
Тельці повільні в усьому, і ухвалення важливих рішень у цьому сенсі — не виняток. Поки інші аналізують, думають і зважують, представники знака чекають, доки все вирішиться саме собою. Ось і сьогодні вони виявляться неготовими до дій, тому їм краще сидіти склавши руки.
Стрілець
Стрільці взагалі рідко думають перед тим, як почати що-небудь робити, тож не дивно, що і до цього дня вони прийшли непідготовленими. Почати діяти зараз — найкращий спосіб завалити перспективну і вигідну справу, тому краще з нею не поспішати.
Водолій
Водолії, мабуть, були настільки захоплені роботою над попереднім проєктом, що просто пропустили той момент, коли потрібно було вирішувати, що робити далі. Оскільки зважити всі аргументи «за» і «проти» вони не встигли, їм не варто братися за дії — краще зачекати.
