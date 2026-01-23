Три знаки зодіаку, яким сьогодні небажано відвідувати свого перукаря

Гороскоп / © Credits

Реклама

До переліку небажаних дій необхідно включити і відвідування свого перукаря — стригтися в цю місячну добу щонайменше марно, а щонайбільше — небезпечно.

Сьогодні, 23 січня, активно діяти зірки не рекомендують представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них не варто навіть відвідувати салон краси.

Телець

На Тельців, які щиро сподіваються, що відвідини перукаря допоможуть їм, «удосконаливши» зовнішність, отримати нову — більш перспективну і добре оплачувану — роботу, чекає розчарування: нове керівництво зустріне їх не «за одягом», а за досвідом і знаннями.

Реклама

Водолій

Водолії можуть вирішити, що їм необхідно терміново змінити імідж на більш богемний, тоді й творчі ідеї спадатимуть їм на думку частіше, ніж зараз. Насправді, результат може серйозно їх засмутити, оскільки їм буде неприємно навіть дивитися на себе в дзеркало — хіба у цьому креатив?

Риби

Рибам стрижка протипоказана через те, що вона не найкращим чином відіб’ється на стані їхнього здоров’я: вона може знизити імунітет представників знака, через що вони легко підхоплять застуду, що в цей момент — у розпал панування вірусів — на жаль, зовсім нескладно.

Читайте також: