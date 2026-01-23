ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
105
Час на прочитання
2 хв

Три знаки зодіаку, яким сьогодні небажано відвідувати свого перукаря

День, на думку астрологів, не призначений для активних дій, тому сьогодні не варто починати роботу над новими проєктами, хоч би якої сфери життя вони стосувалися.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

До переліку небажаних дій необхідно включити і відвідування свого перукаря — стригтися в цю місячну добу щонайменше марно, а щонайбільше — небезпечно.

Сьогодні, 23 січня, активно діяти зірки не рекомендують представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них не варто навіть відвідувати салон краси.

Телець

На Тельців, які щиро сподіваються, що відвідини перукаря допоможуть їм, «удосконаливши» зовнішність, отримати нову — більш перспективну і добре оплачувану — роботу, чекає розчарування: нове керівництво зустріне їх не «за одягом», а за досвідом і знаннями.

Водолій

Водолії можуть вирішити, що їм необхідно терміново змінити імідж на більш богемний, тоді й творчі ідеї спадатимуть їм на думку частіше, ніж зараз. Насправді, результат може серйозно їх засмутити, оскільки їм буде неприємно навіть дивитися на себе в дзеркало — хіба у цьому креатив?

Риби

Рибам стрижка протипоказана через те, що вона не найкращим чином відіб’ється на стані їхнього здоров’я: вона може знизити імунітет представників знака, через що вони легко підхоплять застуду, що в цей момент — у розпал панування вірусів — на жаль, зовсім нескладно.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
105
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie