Астрологія
44
1 хв

Три знаки Зодіаку, яким сьогодні небажано зловживати алкоголем

День, коли космічні енергії звільняють людей від вантажу щоденних проблем і розкріпачують їх. Однак саме ця свобода і розкріпаченість може зіграти з людиною злий жарт, особливо якщо її стан буде підкріплено навіть незначною кількістю алкоголю.

Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сьогодні, 9 серпня, зловживати алкоголем не рекомендується всім знакам Зодіаку, але для трьох із них вплив винних парів особливо небезпечний.

Рак

Раки, будучи людьми терплячими і стриманими, виходять із себе рідко, але кожен такий випадок оточуючі запам'ятовують надовго. Сьогодні вони можуть розійтися не на жарт, а обтяжливою обставиною для них стане алкоголь - він прибере гальма, які зазвичай стримують їх.

Терези

Терези - найдипломатичніший знак Зодіаку, його представники володіють навичками спілкування з будь-яким співрозмовником, і водночас мовчать про те, що потрібно зберегти в таємниці. Але сьогодні - під впливом алкоголю - на них може напасти рідкісна балакучість і вони видадуть усі свої таємниці.

Стрілець

Стрільці, яких і в спокійніші дні не можна назвати розважливими, цього разу перевершать самі себе - особливо під впливом алкоголю. Вони можуть наговорити безліч неприємних речей оточуючим їх людям - передусім, рідним і близьким, що навряд чи порадує останніх.

