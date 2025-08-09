- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 44
- Час на прочитання
- 1 хв
Три знаки Зодіаку, яким сьогодні небажано зловживати алкоголем
День, коли космічні енергії звільняють людей від вантажу щоденних проблем і розкріпачують їх. Однак саме ця свобода і розкріпаченість може зіграти з людиною злий жарт, особливо якщо її стан буде підкріплено навіть незначною кількістю алкоголю.
Сьогодні, 9 серпня, зловживати алкоголем не рекомендується всім знакам Зодіаку, але для трьох із них вплив винних парів особливо небезпечний.
Рак
Раки, будучи людьми терплячими і стриманими, виходять із себе рідко, але кожен такий випадок оточуючі запам'ятовують надовго. Сьогодні вони можуть розійтися не на жарт, а обтяжливою обставиною для них стане алкоголь - він прибере гальма, які зазвичай стримують їх.
Терези
Терези - найдипломатичніший знак Зодіаку, його представники володіють навичками спілкування з будь-яким співрозмовником, і водночас мовчать про те, що потрібно зберегти в таємниці. Але сьогодні - під впливом алкоголю - на них може напасти рідкісна балакучість і вони видадуть усі свої таємниці.
Стрілець
Стрільці, яких і в спокійніші дні не можна назвати розважливими, цього разу перевершать самі себе - особливо під впливом алкоголю. Вони можуть наговорити безліч неприємних речей оточуючим їх людям - передусім, рідним і близьким, що навряд чи порадує останніх.
Читайте також: