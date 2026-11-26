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Три знаки зодіаку, яким сьогодні небезпечно бажати зла іншим людям
День негативної енергетики, протягом якого люди втрачають власну волю, через що можуть піддатися впливу недобросовісних осіб і відвертих шахраїв.
Також цілком імовірним є виникнення негативних думок, яких необхідно рішуче позбуватися, особливо якщо вони стосуватимуться поганих побажань іншим людям.
Сьогодні, 26 листопада, негативні думки можуть виникати у представників усіх знаків зодіаку, але трьом із них бажати зла іншим людям не просто погано, а й небезпечно.
Діва
Діви найчастіше зосереджені на собі, тому їм байдуже до інших, але якщо їх серйозно розлютити, можна очікувати серйозної та не завжди адекватної реакції. Сьогодні зірки не радять їм втручатися в чуже життя навіть таким — опосередкованим — способом.
Козоріг
Козороги не вирізняються особливою злостивістю, зате їхньою «фірмовою» рисою є надзвичайна лихопомність, через що вони відштовхують від себе оточення недобрими побажаннями. Ось і сьогодні люди, яких неприємно вразили недобрі побажання, відійдуть від їхнього життя — найімовірніше, назавжди.
Риби
Риби далеко не завжди є нешкідливими мрійниками — якщо зачепити їх за живе, вони можуть розлютитися так, як не снилося навіть набагато агресивнішим знакам зодіаку, кидаючи прокляття на адресу тих, хто їм чимось не догодив. Сьогодні злі побажання негативно позначаться передусім на них самих.
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