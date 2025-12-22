Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно буде постояти за себе

Гороскоп / © Credits

Реклама

У таких умовах важливо протистояти ситуаціям і обставинам, які можуть стати викликом цього дня, а ще краще — давати їм відсіч.

Сьогодні, 22 грудня, постояти за себе — хоч і різною мірою — доведеться представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них необхідно буде дати відсіч злу.

Телець

Тельці зазвичай довго розгойдуються, але якщо їх всерйоз допекти до живого, вони можуть різко і сильно атакувати ворога. Сьогодні йдеться про той рідкісний випадок, коли їм не тільки можна, а й потрібно показати, що у них є характер, інакше оточення просто не зрозуміє, з ким вони зв’язалися.

Реклама

Рак

Для Раків уміння постояти за себе є життєво необхідним — цей спокійний і сором’язливий знак, як правило, вважає за краще вдавати, що нічого не сталося. Однак сьогодні життєві обставини поставлять перед вибором: постояти за себе чи стати об’єктом для чужих нападок.

Стрілець

Стрільців вирізняє здатність спочатку кидатися в бійку і тільки потім розуміти, що вони поквапилися. Зазвичай зірки радять їм утримуватися від необачних кроків, але сьогодні вони таким чином зможуть дати зрозуміти кривдникам, що мати з ними справу небезпечно.