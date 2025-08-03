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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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339
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Три знаки Зодіаку, яким сьогодні необхідно обережно ставитися до нових знайомств

Нинішній день - не найкращий час для спілкування, тож, якщо з якоїсь причини їм у вихідний не можна залишитися вдома, потрібно хоча б триматися подалі від людей - як у прямому, так і в переносному сенсі - особливо обережними важливо бути щодо нових знайомств.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сьогодні, 3 серпня, обережно ставитися до будь-яких знайомств необхідно представникам усіх знаків Зодіаку, але трьом із них краще і зовсім відмовитися від спілкування з новими людьми.

Діва

Діви люблять заводити нові зв'язки, особливо якщо йдеться про ділові і - особливо - фінансові питання. Сьогодні їм може здатися, що вони зустріли людину, яка допоможе їм у втіленні важливих професійні проєктів - на жаль, враження виявиться оманливим.

Терези

Терези втрачають притаманні їм ділові якості, коли на горизонті з'являється людина, яка, як їм здається, може стати героєм їхнього роману. Однак цього дня вони можуть помилитися, а отже, вони ризикують вибрати в нові знайомі зовсім не ту людину.

Козеріг

Козероги підозрілі й не дуже легко знайомляться, але сьогодні, всупереч своїм правилам, вони можуть піддатися чарам незнайомця, який захоче з ними зблизитися. Ось тільки наміри в нього будуть не найблагородніші, тому від знайомства - в усякому разі, близького - краще відмовитися.

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