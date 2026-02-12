Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно подбати про свій душевний спокій

Гороскоп / © Credits

Сьогодні, 12 лютого, провести час наодинці із собою необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них необхідно подбати про свій душевний спокій.

Телець

Тельці — один із найспокійніших знаків зодіаку, їх мало що може вивести зі стану рівноваги, але вже якщо — ось як сьогодні — вони втратять терпець, вгамувати їх буде складно. Проте порятунок потопельників — справа рук самих потопельників, їм необхідно подбати про душевний спокій самим.

Скорпіон

Скорпіони, яких останнім часом дратує хтось із їхнього оточення, не тільки можуть, а й повинні подбати про душевний комфорт, на деякий час вивівши цю людину з кола спілкування. Коли невдоволення спаде, а це станеться досить швидко, можна буде повернути все назад.

Козоріг

Козороги останнім часом багато працювали, не дивно, що їхній моральний стан наразі залишає бажати кращого. Заспокоїтися і віднайти душевну рівновагу представникам знака допоможе хоча б невеликий відпочинок, у якому вони постійно собі відмовляють.

