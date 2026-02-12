ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
490
Час на прочитання
1 хв

Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно подбати про свій душевний спокій

Нинішній день астрологи радять провести на самоті — зосередившись на своєму внутрішньому світі, можна буде віднайти душевну рівновагу, а заразом і подбати про душевний спокій — особливо це стосується тих із нас, хто останнім часом став його втрачати.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сьогодні, 12 лютого, провести час наодинці із собою необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них необхідно подбати про свій душевний спокій.

Телець

Тельці — один із найспокійніших знаків зодіаку, їх мало що може вивести зі стану рівноваги, але вже якщо — ось як сьогодні — вони втратять терпець, вгамувати їх буде складно. Проте порятунок потопельників — справа рук самих потопельників, їм необхідно подбати про душевний спокій самим.

Скорпіон

Скорпіони, яких останнім часом дратує хтось із їхнього оточення, не тільки можуть, а й повинні подбати про душевний комфорт, на деякий час вивівши цю людину з кола спілкування. Коли невдоволення спаде, а це станеться досить швидко, можна буде повернути все назад.

Козоріг

Козороги останнім часом багато працювали, не дивно, що їхній моральний стан наразі залишає бажати кращого. Заспокоїтися і віднайти душевну рівновагу представникам знака допоможе хоча б невеликий відпочинок, у якому вони постійно собі відмовляють.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
490
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie